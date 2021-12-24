«Необходимо и нельзя» — МЧС обратилось к казахстанцам
По данным ведомства, в 2020 году было зарегистрировано 15 фактов пожара (Алматы — 9, ВКО — 2, ЗКО, Карагандинская, Павлодарская, СКО — по 1).
Причины пожара — попадание петарды в помещение мансарды из-за нарушения правил эксплуатации пиротехнических изделий, неосторожности при использовании пиротехники.
В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования людей МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.
Так, организаторам праздничных мероприятий необходимо:
использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющими на окнах решеток;
иллюминацию следует выполнять с соблюдением технических норм устройства электроустановок. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) следует ее немедленно обесточить;
организовать дежурства на сцене и в зальных помещениях ответственных за пожарную безопасность лиц;
обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения.
При использовании пиротехнических изделий:
не запускайте их из окон, с балконов и вблизи домов, так как это может привести к попаданию горящих звездочек на балконы и в жилые помещения, возгоранию имущества или легковоспламеняющихся веществ, оставленных на балконах;
не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии;
необходимо заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с инструкциями по использованию;
при поджоге изделия нельзя держать его в руках, наклоняться над изделием. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум пять минут;
нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей;
при сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка.