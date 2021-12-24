«Необходимо и нельзя» — МЧС обратилось к казахстанцам

По данным ведомства, в 2020 году было зарегистрировано 15 фактов пожара (Алматы — 9, ВКО — 2, ЗКО, Карагандинская, Павлодарская, СКО — по 1).

В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования людей МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Так, организаторам праздничных мероприятий необходимо:

организовать дежурства на сцене и в зальных помещениях ответственных за пожарную безопасность лиц;

иллюминацию следует выполнять с соблюдением технических норм устройства электроустановок. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) следует ее немедленно обесточить;

использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющими на окнах решеток;

При использовании пиротехнических изделий:

не запускайте их из окон, с балконов и вблизи домов, так как это может привести к попаданию горящих звездочек на балконы и в жилые помещения, возгоранию имущества или легковоспламеняющихся веществ, оставленных на балконах;

не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии;

необходимо заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с инструкциями по использованию;

при поджоге изделия нельзя держать его в руках, наклоняться над изделием. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум пять минут;

нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей;