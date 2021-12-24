«Кавказская пленница» — до 15 лет лишения свободы грозит парню за похищение павлодарки

Как уточнили в областном департаменте полиции, сообщение о похищении человека поступило 21 декабря.

По словам заявительницы, она вместе с друзьями встретилась в кафе, чтобы пообедать. Спустя некоторое время один из парней, находящихся в компании, попросил подругу заявительницы выйти с ним из кафе, чтобы поговорить.

Он позвал ее выйти поговорить наедине, объяснив, что тема личная. На что моя подруга согласилась. Девушка, обратившаяся в полицию с заявлением о похищении подруги

Также девушка сообщила, что после этого молодые люди уехали якобы покататься по городу и обещали приехать через час. Но позднее пришел муж одной из девушек и сообщил, что тот парень по древнеказахским обычаям украл их подругу замуж. Он уточнил, что примерно через месяц будет свадьба и чтобы они готовились к мероприятию.

По словам обратившейся, узнав данный факт, она решила обратиться в полицию за помощью.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 125 УК РК. Подозреваемый задержан. Пресс-служба ДП Павлодарской области