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Законодательство РК
13:22 24.12.2021

«Кавказская пленница» — до 15 лет лишения свободы грозит парню за похищение павлодарки

павлодар, девушка, похищение, подозреваемый, задержание Фото: Zakon.kz
Подозреваемого в похищении девушки из кафе для замужества задержали в Павлодаре, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, сообщение о похищении человека поступило 21 декабря.

По словам заявительницы, она вместе с друзьями встретилась в кафе, чтобы пообедать. Спустя некоторое время один из парней, находящихся в компании, попросил подругу заявительницы выйти с ним из кафе, чтобы поговорить.

Он позвал ее выйти поговорить наедине, объяснив, что тема личная. На что моя подруга согласилась.Девушка, обратившаяся в полицию с заявлением о похищении подруги

Также девушка сообщила, что после этого молодые люди уехали якобы покататься по городу и обещали приехать через час. Но позднее пришел муж одной из девушек и сообщил, что тот парень по древнеказахским обычаям украл их подругу замуж. Он уточнил, что примерно через месяц будет свадьба и чтобы они готовились к мероприятию.

По словам обратившейся, узнав данный факт, она решила обратиться в полицию за помощью.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 125 УК РК. Подозреваемый задержан.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Согласно ст. 125 УК РК «Похищение человека», подозреваемому в похищении павлодарки грозит лишение свободы на срок от четырех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Динара Халдарова
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