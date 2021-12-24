13:58 24.12.2021
В Нур-Султане автобус врезался в железное ограждение
Фото: кадры из видео
Видео с места ДТП опубликовали в Instagram-паблике.
В столичном департаменте полиции уточнили, что инцидент произошел 23 декабря около 14:34.
33-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по ул. Косшыгулулы со стороны ул. Серкебаева в сторону ул. Бейсековой, в связи с погодными условиями (гололед) не справился с рулевым управлением, вследствие чего допустил наезд на металлическое ограждение.Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет.
В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК. Материал направлен в СМАС города Нур-Султана.Пресс-служба ДП Нур-Султана
23 декабря сообщалось, что в Нур-Султане в ближайшие три дня ожидается снег.
Около 100 ДТП произошло в Нур-Султане за сутки
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