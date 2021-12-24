В Нур-Султане автобус врезался в железное ограждение

Видео с места ДТП опубликовали в Instagram-паблике.

В столичном департаменте полиции уточнили, что инцидент произошел 23 декабря около 14:34.

33-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по ул. Косшыгулулы со стороны ул. Серкебаева в сторону ул. Бейсековой, в связи с погодными условиями (гололед) не справился с рулевым управлением, вследствие чего допустил наезд на металлическое ограждение. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК. Материал направлен в СМАС города Нур-Султана. Пресс-служба ДП Нур-Султана

23 декабря сообщалось, что в Нур-Султане в ближайшие три дня ожидается снег.