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13:58 24.12.2021

В Нур-Султане автобус врезался в железное ограждение

нур-султан, автобус, дтп, полиция Фото: кадры из видео
Автобус врезался в железное ограждение в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Видео с места ДТП опубликовали в Instagram-паблике.

В столичном департаменте полиции уточнили, что инцидент произошел 23 декабря около 14:34.

33-летний водитель маршрутного автобуса, следуя по ул. Косшыгулулы со стороны ул. Серкебаева в сторону ул. Бейсековой, в связи с погодными условиями (гололед) не справился с рулевым управлением, вследствие чего допустил наезд на металлическое ограждение.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК. Материал направлен в СМАС города Нур-Султана.Пресс-служба ДП Нур-Султана

23 декабря сообщалось, что в Нур-Султане в ближайшие три дня ожидается снег.

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