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14:30 24.12.2021

В Алматы меняют движение на одной из развязок города

пересечение проспекта Рыскулова и улицы Емцова Фото: Zakon.kz
В Алматы меняют организацию дорожного движения на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Тлендиева, передает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили о внесенных изменениях в организацию дорожного движения в связи с открытием транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. На данном участке дороги в тестовом режиме была изменена организация движения на прилегающих улицах и перекрестках.

Отмечается, что в рамках данных работ был отключен светофорный объект на пересечении с улицей Тлендиева.

Данные мероприятия были направлены на увеличение пропускной способности по пр. Рыскулова. На данном участке, согласно стандартам, для пешеходов имеется надземный переход на расстоянии 250 м восточнее и подземный переход на расстоянии 150 м западнее перекрестка.

Проанализировав сложившуюся транспортную ситуацию за данный период времени и учитывая обращения жителей близлежащих районов, принято решение о внесении изменений в схему организации дорожного движения на данном перекрестке. При этом переход проезжей части пр. Рыскулова для пешеходов будет организован восточнее ул. Немировича-Данченко светофорным регулированием. При движении автотранспорта по ул. Немировича-Данченко в северном направлении будет разрешен проезд прямо, налево и направо, при движении в южном направлении по ул. Жанаарка – только направо. Пресс-служба акимата города Алматы

Отмечается, что введенный режим работы светофорного объекта будет действовать в тестовом режиме до конца января 2022 года.

После получения отчетов о транспортной ситуации за данный период времени будет утвержден оптимальный вариант организации дорожного движения на указанном перекрестке. Пресс-служба акимата города Алматы

Основной целью принимаемых мер является обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Оксана Житникова
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