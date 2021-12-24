«Поле чудес» сохранит историческое название
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.
«Первый канал» и телекомпания «ВИД» пришли к решению сохранить за шоу «Поле чудес» его историческое название. После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу «Поле чудес».Пресс-служба «Первого канала»
Также «Первый канал» и «ВИД» договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.
«Поле чудес» - часть истории Первого, где проект и должен продолжить свою эфирную жизнь.Пресс-служба «Первого канала»
Кроме того, как сообщили в пресс-службе телеканала, «ВИД» передаст «Первому каналу» весь архив капитал-шоу - более 1,5 тыс. выпусков.
Мы благодарны телекомпании «ВИД» за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники «Поля чудес», а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий, что для нас было важным и ценным в начале 90-х или середине 2000-х, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования - ведь по большому счету играть в «Поле чудес» всегда ехали, чтобы поделиться своим важным, а не просто угадать буквы и получить приз.Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта
Ранее перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием «Наше Поле чудес».
Капитал-шоу «Поле чудес» — советская и российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы «Колесо Фортуны». Художественный руководитель и ведущий программы — Леонид Якубович.
Девять игроков из разных городов и сел России собираются за барабаном в студии программы «Поле чудес», чтобы, разбившись на тройки, отгадать слова, которые зашифровал для них на табло ведущий. Победители каждой из игровых троек встречаются в финале, где и определяется человек, который выигрывает главный приз. Игра ведется на очки, поэтому в конце программы победитель может выбрать количество призов в соответствии с количеством набранных им очков.
В программе также предусмотрена суперигра, на которую победитель программы волен согласиться или не согласиться. В случае его согласия ведущий зашифровывает на табло три слова, которые нужно отгадать после минуты, которая дается игроку на раздумья. Если игрок отгадывает одно слово, расположенное на табло по горизонтали, он выигрывает суперприз. Если же игроку удается после минуты раздумий назвать все три слова, программа «Поле чудес» вручает ему автомобиль.