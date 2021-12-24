«Поле чудес» сохранит историческое название

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

«Первый канал» и телекомпания «ВИД» пришли к решению сохранить за шоу «Поле чудес» его историческое название. После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу «Поле чудес». Пресс-служба «Первого канала»

Также «Первый канал» и «ВИД» договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.

«Поле чудес» - часть истории Первого, где проект и должен продолжить свою эфирную жизнь. Пресс-служба «Первого канала»

Кроме того, как сообщили в пресс-службе телеканала, «ВИД» передаст «Первому каналу» весь архив капитал-шоу - более 1,5 тыс. выпусков.

Мы благодарны телекомпании «ВИД» за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники «Поля чудес», а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий, что для нас было важным и ценным в начале 90-х или середине 2000-х, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования - ведь по большому счету играть в «Поле чудес» всегда ехали, чтобы поделиться своим важным, а не просто угадать буквы и получить приз. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта

Ранее перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием «Наше Поле чудес».

Капитал-шоу «Поле чудес» — советская и российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы «Колесо Фортуны». Художественный руководитель и ведущий программы — Леонид Якубович.