Суд вынес приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне»
«Чередниченко… 15 лет колонии строгого режима», – сказала судья.
По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей главе инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего не было сделано.
По пожару в «Зимней вишне» Следственный комитет расследовал уже четыре дела. Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры. Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.