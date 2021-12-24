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15:10 24.12.2021

Суд вынес приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне»

пожарные на тушении Зимней вишни Фото: МЧС России
В Кемерово решением суда генеральный директор строительной компании «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, реконструировавшей здание ТЦ «Зимняя вишня», приговорен к 15 годам колонии строгого режима, передает Zakon.kz.

«Чередниченко… 15 лет колонии строгого режима», – сказала судья.

Как сообщает РИА Новости, Чередниченко обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и по пункту «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»). Гособвинение запросило для него 18 лет строгого режима.

По данным следствия, в 2013-2014 годах совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей главе инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. Это позволило предпринимателю реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего не было сделано.

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По пожару в «Зимней вишне» Следственный комитет расследовал уже четыре дела. Восьми фигурантам первого дела Заводский районный суд Кемерово вынес обвинительные приговоры. Остальные три дела рассматривает Центральный районный суд Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

Оксана Житникова
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