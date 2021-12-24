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Законодательство РК
15:53 24.12.2021

Оператором по страхованию в агропромышленном комплексе стала Аграрная кредитная корпорация

рк, апк, страхование, оператор, Аграрная кредитная корпорация Фото: Аграрная кредитная корпорация
Дочерняя компания холдинга «Байтерек» – Аграрная кредитная корпорация – предлагает клиентам девять добровольных страховых продуктов, передает Zakon.kz.

Выгодное предложение направлено на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину, так как 50% от суммы страховой премии покрывается за счет государства.

Казахстанские аграрии могут минимизировать свои производственные риски, застраховав посевы или сельхоз животных.

В растениеводстве страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, овес) и масличные (подсолнечник, рапс, лен) культуры. Этот страховой продукт основывается на индексе влаги в почве – ее недостатке и переизбытке. Благодаря нему предприниматели могут застраховать свои риски от засухи или переизбытка осадков.Директор Департамента страхования АКК Асемгуль Мустафина

По ее данным, в животноводстве предоставляется страховая защита от гибели, убоя и утраты крупного рогатого скота в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи как на территории своего хозяйства (обычное покрытие), так и на территории соседних хозяйств в радиусе 5 км (расширенное покрытие).

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, будут производиться на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau.kz на основе электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя. Сервис полностью автоматизирован, и при наступлении страхового случая клиент получит уведомление в личном кабинете системы и на личную электронную почту. Далее страхователю при помощи ЭЦП необходимо оформить заявление о выплате на страховщика (страховую компанию), который обеспечивает выплату.

В системе работают только лицензированные страховые компании. Риски в рамках данного страхового продукта будут также перестраховываться в международных перестраховочных компаниях с рейтингом «А» на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых рисков.

Напомним, что АО «НУХ «Байтерек» завершило объединение двух дочерних организаций, финансирующих отрасль АПК.

С 13 декабря текущего года в АО «Аграрная кредитная корпорация» перешли все обязательства по кредитам клиентов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Помимо этого, в АКК переданы функции ФФПСХ по кредитованию микробизнеса, оператора по страхованию в агропромышленном комплексе и функции поверенного (агента) по сельской ипотеке в рамках проекта «С дипломом в село!».

Динара Халдарова
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