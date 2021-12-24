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Законодательство РК
16:04 24.12.2021

Житель Алматинской области попал в реанимацию после ссоры с сельчанином

складной нож, подозреваемый Фото: ДП Алматинской области
В Алматинской области конфликт между сельскими жителями закончился поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 20 декабря в реанимационное отделение с криминальными травмами был госпитализирован 34-летний житель поселка Нура. У потерпевшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, множественные колото-резаные раны в области грудной клетки, шеи, спины, левого плеча и запястья.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24 ч. 3; ст. 99 ч. 1 УК РК «Покушение на убийство». В результате произведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКП ДП Алматинской области совместно с оперативниками ОКП Талгарского РУП в течение 12 часов задержали подозреваемого – 37-летнего жителя поселка Нура. ДП Алматинской области

Полицейскими было изъято орудие преступления, назначены судебные экспертизы.

Из материалов дела следует, что конфликт между мужчинами произошел в процессе распития спиртных напитков у магазина. Позже потерпевший пришел домой к обидчику, чтобы продолжить выяснять отношения. Тогда подозреваемый несколько раз ударил его складным ножом.

Подозреваемый водворен в ИВС в соответствии со ст. 128 УПК РК. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.ДП Алматинской области
Оксана Житникова
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