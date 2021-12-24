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17:06 24.12.2021

Курсы валют на выходные дни

курсы валют Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,58 тенге, снизившись еще на 1,58 тенге, передает Zakon.kz.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9182 тенге (-0,0302), объем торгов – 120 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434,6-436,8 тенге, евро – 492-495,5 тенге, рос. рубль – 5,92-6,00 тенге.

Стоит отметить, что курс доллара снижается четвертый день подряд.

Лариса Черненко
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