Роналдиньо и Ромарио показали мастерство в другом виде спорта

Легендарные игроки мирового футбола до сих пор находятся в прекрасной форме и доказали это своей великолепной игрой на данном турнире. Ромарио и Роналдиньо сыграли друг против друга на соревнованиях по пляжному футволею.

Болельщики, собравшиеся на данный матч, увидели красивую игру в исполнении ветеранов. Они же в свою очередь продемонстрировали высочайшее мастерство и доказали, что не растеряли прежних навыков владения мячом. Победу одержала команда Ромарио, но «Зубастик» хочет провести матч-реванш.

Ромарио после завершения карьеры футболиста ушел в политику, он депутат Бразильской социалистической партии.

Роналдиньо занимается музыкой, в этом году он записал клип с бразильской рэп-группой Tropa do Bruxo.