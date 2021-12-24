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17:22 24.12.2021

Роналдиньо и Ромарио показали мастерство в другом виде спорта

Футволей Бразилия Звезды Фото: Instagram/romariofaria
Знаменитые бразильские футболисты Роналдиньо и Ромарио стали участниками турнира по футволею в Рио-де-Жанейро, сообщает Zakon.kz.

Легендарные игроки мирового футбола до сих пор находятся в прекрасной форме и доказали это своей великолепной игрой на данном турнире. Ромарио и Роналдиньо сыграли друг против друга на соревнованиях по пляжному футволею.

Болельщики, собравшиеся на данный матч, увидели красивую игру в исполнении ветеранов. Они же в свою очередь продемонстрировали высочайшее мастерство и доказали, что не растеряли прежних навыков владения мячом. Победу одержала команда Ромарио, но «Зубастик» хочет провести матч-реванш.

Ромарио после завершения карьеры футболиста ушел в политику, он депутат Бразильской социалистической партии.

Роналдиньо занимается музыкой, в этом году он записал клип с бразильской рэп-группой Tropa do Bruxo.

Куандык Шынасилов
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