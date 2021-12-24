Маркировка обуви – что необходимо знать участникам рынка

Предлагаем полезную информацию для участников обувной отрасли.

Кому необходимо маркировать обувь?

Производителям и импортерам. Продавцы обуви только выводят товар из оборота с помощью 2D-сканера.

Как получить код маркировки?

Для этого необходимо зарегистрироваться в информационной системе markirovka.kz, потребуется ЭЦП и программа NCAlayer. Далее заполняются сведения о товаре в Национальном каталоге товаров, заказываются коды Data Matrix в Станции управления заказами. Нужное количество кодов можно напечатать на собственном принтере или через типографию с помощью системы cem.ismet.kz.

Пять шагов для создания карточки по обувной продукции:

Получить ЭЦП онлайн. Скачать программу NCALayer. Зарегистрироваться в информационной системе markirovka.kz. В разделе «Национальный каталог товаров» перейти на вкладку «Карточка товара» и внести основные сведения об изделии: GTIN, модель, страна производства, вид обуви, вид материала верха, низа и подклада, бренд, цвет. Загрузить одну фотографию обуви с лицевой стороны.

Таким образом, у каждого участника оборота формируется свой индивидуальный цифровой каталог товаров.

Где и как производителям и импортерам промаркировать обувь?

Производители казахстанской обуви маркируют обувь на производстве до выставления на продажу. Импортеры обуви наносят код маркировки на заводе-изготовителе или складах на территории третьих стран или на таможенных складах РК до таможенной очистки.

Производителям и импортерам обуви необходимо зарегистрироваться в информационной системе markirovka.kz. При наличии штрих-кода упаковки (GTIN) они могут начать работу в системе, перейти в раздел «Национальный каталог товаров», заполнить данные о производителе в настройках профиля в разделе «Субаккаунт» и регистрировать товар в разделе «Потребительская упаковка». Если нет GTIN, нужно вступить в Ассоциацию GS1 Kazakhstan в системе маркировки во вкладке «Взаимодействие с GS1». Затем заполняются сведения о товаре в Национальном каталоге.

Коды маркировки заказываются в разделе «Станция управления заказами», выгружаются в формате PDF или CSV, печатаются на любом принтере и наносятся на коробку, обувь или на товарную этикетку.

Как промаркировать остатки обувной продукции?

В информационной системе маркировки нужно перейти в раздел «Национальный каталог товаров» и во вкладке «Карточка товара» внести основные сведения об остаточном товаре. В разделе «Станция управления заказами» нужно перейти во вкладку «Заказы», нажать на кнопку «Создать». Заполнив обязательные поля, выбрать пункт «Маркировка остатков».

После этого нужно ввести код товара и выбрать нужное количество кодов маркировки и способ формирования серийного номера и отправить запрос. Сохранить и отправить заказ в обработку. После подтверждения заказа в разделе «Товары» можно скачать коды маркировки в необходимом количестве в нужном формате. Далее напечатать коды Data Matrix и нанести их на товар.

Что нужно знать импортерам и владельцам таможенных складов?

Таможенным складам для маркировки товаров рекомендуется иметь:

закрытые отапливаемые помещения для предоставления услуг по нанесению маркировки;

складское оборудование (стеллажи, столы, техника и оборудование для перемещения товаров, противопожарный инвентарь);

наличие электроэнергии, интернета;

договор с импортером на хранение и маркировку товаров.

Импортеру для маркировки товаров на территории таможенного склада необходимо:

если услуги маркировки оказывает таможенный склад, заключить договор с таможенным складом на оказание услуг маркировки и хранения;

если импортер маркирует товары сам, получить допуск от таможенного органа на территорию таможенного склада для маркировки своих товаров;

иметь компьютер, принтер для печати кодов Data Matrix.

При отсутствии принтера импортер для печати кодов Data Matrix может воспользоваться услугами типографии.

Как производителю и импортеру получить GTIN?

Производителю нужно вступить в ассоциацию автоматической идентификации «GS1-Kazakhstan» в информационной системе маркировки markirovka.kz. После чего будет получен GTIN с префиксом 487 (Республика Казахстан).

Импортер получает GTIN у производителя обуви. Если нет информации о GTIN от производителя, импортер должен зарегистрироваться в «GS1-Kazakhstan» и получить GTIN с префиксом 487.

По всем вопросам можно обратиться в круглосуточный контакт-центр по маркировке товаров 8 800 080 65 65.