«Помогите успокоить соседа» – пенсионер пугал соседей в столичном ЖК

Жители ЖК «Солнечный город» сняли на видео поведение пенсионера и попросили помочь «успокоить соседа».

Как сообщили соседи неспокойного пенсионера, собственником квартиры, в которой проживает мужчина, является его дочь, «которая сама не знает, как с ним бороться».

Он позволяет себе в любое время дня и ночи выходить на этаж голым, стучит ночью на этаже всем в двери молотком, ногами, устраивает пожар на этаже (возле квартиры поставил сумку с вещами и поджог). Случайно даже, если днем увидеть его, в матерной форме ко всем обращается. В квартире непонятно, что творится. И сегодня в 04:00 он снова всех поднял молотком по дверям, – говорится в описании под роликом.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в столичный департамент полиции.

24 декабря в 04:46 на канал «102» поступил вызов о том, что по ул. Манас в ЖК «Солнечный город» мужчина стучит в двери в ночное время. Материал зарегистрирован в книге учета информации района «Алматы». Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что по данному факту сотрудниками полиции установлен 77-летний житель столицы, с которым проведена беседа профилактического характера.