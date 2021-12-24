18:05 24.12.2021
«Помогите успокоить соседа» – пенсионер пугал соседей в столичном ЖК
Фото: pixabay
Жители одного из столичных жилых комплексов пожаловались в полицию на соседа, который стучал в их двери в ночное время, передает Zakon.kz.
Жители ЖК «Солнечный город» сняли на видео поведение пенсионера и попросили помочь «успокоить соседа».
Как сообщили соседи неспокойного пенсионера, собственником квартиры, в которой проживает мужчина, является его дочь, «которая сама не знает, как с ним бороться».
Он позволяет себе в любое время дня и ночи выходить на этаж голым, стучит ночью на этаже всем в двери молотком, ногами, устраивает пожар на этаже (возле квартиры поставил сумку с вещами и поджог). Случайно даже, если днем увидеть его, в матерной форме ко всем обращается. В квартире непонятно, что творится. И сегодня в 04:00 он снова всех поднял молотком по дверям, – говорится в описании под роликом.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в столичный департамент полиции.
24 декабря в 04:46 на канал «102» поступил вызов о том, что по ул. Манас в ЖК «Солнечный город» мужчина стучит в двери в ночное время. Материал зарегистрирован в книге учета информации района «Алматы».Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ведомстве отметили, что по данному факту сотрудниками полиции установлен 77-летний житель столицы, с которым проведена беседа профилактического характера.