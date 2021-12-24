18:47 24.12.2021
300 воспитанников «Жас Ұлан» принесли клятву бауыржановца
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Клятва бауыржановца – это особый ритуал, во время которого воспитанники школы обещают добросовестно исполнять свои обязанности, хорошо учиться и чтить воинские традиции, сообщает Zakon.kz
Мероприятие было приурочено к 111-летию со дня рождения Героя Советского союза Бауыржана Момышулы, именем которого названо учебное заведение в Алматы.
Алматинскую республиканскую школу «Жас Ұлан» учредили в 1983 году.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Сегодня мы принесли торжественную клятву. Для меня лично это большая честь! Я хорошо знаком с историей, биографией выдающейся личности – Бауыржана Момышулы. Имя нашей школы и сегодняшняя дата придают школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других, и тем самым сплачивает нас еще сильнее. Горжусь, что являюсь воспитанником школы имени Бауыржана Момышулы.Ученик 11 «Б» класса Жансен Кабакпаев
В истории Казахстана Бауыржан Момышулы – выдающаяся личность. Участник Великой Отечественной войны и писатель. С сентября 1941 года он участвовал в боях в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Писать Момышулы начал еще во время службы. После войны он полностью ушел в литературу. Бауыржан Момышулы писал о современниках, сочинял детские рассказы и публиковал статьи.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона