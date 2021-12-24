300 воспитанников «Жас Ұлан» принесли клятву бауыржановца

Мероприятие было приурочено к 111-летию со дня рождения Героя Советского союза Бауыржана Момышулы, именем которого названо учебное заведение в Алматы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Сегодня мы принесли торжественную клятву. Для меня лично это большая честь! Я хорошо знаком с историей, биографией выдающейся личности – Бауыржана Момышулы. Имя нашей школы и сегодняшняя дата придают школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других, и тем самым сплачивает нас еще сильнее. Горжусь, что являюсь воспитанником школы имени Бауыржана Момышулы. Ученик 11 «Б» класса Жансен Кабакпаев

Алматинскую республиканскую школу «Жас Ұлан» учредили в 1983 году.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В истории Казахстана Бауыржан Момышулы – выдающаяся личность. Участник Великой Отечественной войны и писатель. С сентября 1941 года он участвовал в боях в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Панфилова.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Писать Момышулы начал еще во время службы. После войны он полностью ушел в литературу. Бауыржан Момышулы писал о современниках, сочинял детские рассказы и публиковал статьи.