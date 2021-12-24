В Петропавловске мужчина пронес в колонию три телефона

Из материалов дела следует, что 21 ноября мужчина выполнял работы на территории учреждения ЕС-164/3. Он попытался передать осужденному три телефона, две сим-карты и пакет с наркотическим веществом, сообщает 7152.kz.

Проверка установила, что житель Петропавловска согласился на контрабанду за 60 тысяч тенге. Запрещенные предметы он хотел провезти в салоне автокрана.

За пронос сотовых телефонов предусмотрен штраф 10 МРП с конфискацией запрещенных предметов. Кроме того, хотелось бы отметить, что осужденным предоставляется право телефонного звонка, в том числе по видеосвязи, один раз в неделю. Помощник прокурора области Роза Жолаушинова

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, поэтому его оштрафовали на 29 170 тенге, а также конфисковали все, что пытался пронести в колонию.