Длительность оплачиваемого отпуска увеличат в Узбекистане

По сообщению пресс-службы сената Узбекистана, специальная часть кодекса включает в себя новые нормы, которые соответствуют реалиям современности.

Документом устанавливается предоставление госслужащим 27 дней отпуска, вместо ранее предусмотренных 24.

При внесении изменений эксперты сената изучили предложения от государственных и негосударственных организаций, соцсетей и граждан.