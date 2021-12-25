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Законодательство РК
00:10 25.12.2021

Длительность оплачиваемого отпуска увеличат в Узбекистане

Отпуск в Узбекистане Фото: pixabay
Изменения в Трудовом кодексе сенаторы объяснили новыми реалиями с разными формами труда. Действующая редакция кодекса была принята еще в 1995 году, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы сената Узбекистана, специальная часть кодекса включает в себя новые нормы, которые соответствуют реалиям современности.

Документом устанавливается предоставление госслужащим 27 дней отпуска, вместо ранее предусмотренных 24.

При внесении изменений эксперты сената изучили предложения от государственных и негосударственных организаций, соцсетей и граждан.

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