00:10 25.12.2021
Длительность оплачиваемого отпуска увеличат в Узбекистане
Фото: pixabay
Изменения в Трудовом кодексе сенаторы объяснили новыми реалиями с разными формами труда. Действующая редакция кодекса была принята еще в 1995 году, сообщает Zakon.kz.
По сообщению пресс-службы сената Узбекистана, специальная часть кодекса включает в себя новые нормы, которые соответствуют реалиям современности.
Документом устанавливается предоставление госслужащим 27 дней отпуска, вместо ранее предусмотренных 24.
При внесении изменений эксперты сената изучили предложения от государственных и негосударственных организаций, соцсетей и граждан.