01:21 25.12.2021
«Кайрат» вошел в топ-5 команд Лиги Конференций по количеству отборов
Фото: Instagram/f.c.kairat
На счету «Кайрата» 71 перехват в шести сыгранных турах. Лидером по этому показателю с 73 отборами стал австрийский ЛАСК, передает Zakon.kz.
Официальный сайт УЕФА представил статистику по количеству совершенных отборов в групповом этапе Лиги Конференций, сообщает KazFootball.kz .
Алматинский «Кайрат» расположился на второй строчке в списке команд, совершивших наибольшее количество отборов в групповом этапе Лиги Конференций.
Команды в рейтинге расположились таким образом:
ЛАСК (Австрия) – 73 отбора;
«Кайрат» (Казахстан) – 71;
«Заря» (Украина) – 69;
«Анартосис» (Кипр) – 64;
«Витесс» (Нидерланды) – 63.