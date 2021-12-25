Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:21 25.12.2021

«Кайрат» вошел в топ-5 команд Лиги Конференций по количеству отборов

«Кайрат» вошел в рейтинг Лиги конференции Фото: Instagram/f.c.kairat
На счету «Кайрата» 71 перехват в шести сыгранных турах. Лидером по этому показателю с 73 отборами стал австрийский ЛАСК, передает Zakon.kz.

Официальный сайт УЕФА представил статистику по количеству совершенных отборов в групповом этапе Лиги Конференций, сообщает KazFootball.kz .

Алматинский «Кайрат» расположился на второй строчке в списке команд, совершивших наибольшее количество отборов в групповом этапе Лиги Конференций.

Команды в рейтинге расположились таким образом:

  1. ЛАСК (Австрия) – 73 отбора;

  2. «Кайрат» (Казахстан) – 71;

  3. «Заря» (Украина) – 69;

  4. «Анартосис» (Кипр) – 64;

  5. «Витесс» (Нидерланды) – 63.

Данияр Кунафин
УЕФА
Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
24.12.2021
Топ-4 знаков зодиака, которым не везет в любви – что с ними не так
24.12.2021
Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2022 году
24.12.2021
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменили в Казахстане
24.12.2021
Врач назвала причины раннего появления седины
24.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости