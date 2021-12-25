06:54 25.12.2021
У зараженных «Омикроном» постковидный синдром может сохраняться до года – медики
Фото: pixabay
Миалгия, мышечные боли, которые являются одним из симптомов «омикрон-штамма» коронавируса, могут сохраняться у переболевших COVID-19 в течение года после выздоровления, сообщает Zakon.kz.
Об этом главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал в интервью, которое дал URA.RU.
Постковидный синдром может включать миалгию, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройство памяти и внимания, искажение вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года. Доктор медицинских наук Сергей Токарев
«Омикрон-штамм» коронавируса выявили уже в 110 странах мира
Новость по теме
Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев подтвердил, что боли в мышцах как симптом были при всех вариантах коронавируса и обычно проходят вместе с болезнью.
Миалгия — это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме. Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев
Бекшин: Волна эпидемии «омикрон-штамма» в Алматы неизбежна
Новость по теме