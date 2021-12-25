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Законодательство РК
07:48 25.12.2021

Прокуратура Украины потребует ареста Порошенко

Экс-президент Украины Фото: Facebook/Петро Порошенко
Генеральная прокуратура Украины подготовила ходатайство об аресте бывшего президента страны Петра Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около 16 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на ведомство пишет агентство «Укринформ».

Между тем Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего главу государства, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Источник «Укринформ» отметил, что заседание проходило в закрытом режиме, ходатайство рассматривал следственный судья.

Как ранее заявлял экс-президент Украины, против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты.

20 декабря глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов рассказал, что в 2014–2015 годах руководство страны смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность».

Однако следствие полагает, что Порошенко создал преступную группу и провел целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля. Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти.

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