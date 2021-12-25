Прокуратура Украины потребует ареста Порошенко

Об этом со ссылкой на ведомство пишет агентство «Укринформ».

Между тем Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего главу государства, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Источник «Укринформ» отметил, что заседание проходило в закрытом режиме, ходатайство рассматривал следственный судья.

Как ранее заявлял экс-президент Украины, против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них позднее были закрыты.

20 декабря глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов рассказал, что в 2014–2015 годах руководство страны смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность».

Однако следствие полагает, что Порошенко создал преступную группу и провел целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля. Порошенко также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти.