Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться
Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 442 новых случая COVID-19. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
в Нур-Султане – 83,
в Алматы – 44,
в Шымкенте – 4,
в Акмолинской области – 49,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 7,
в Атырауской области – 12,
в ВКО – 21,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 11,
в Карагандинской области – 59,
в Костанайской области – 42,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 45,
в СКО – 46,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 985 458 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период в РК 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 90,
в Алматы – 74,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 58,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 16,
в ВКО – 31,
в Жамбылской области – 18,
в ЗКО – 23,
в Карагандинской области – 115,
в Костанайской области – 98,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 44,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 12.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 956 634 человека.