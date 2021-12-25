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08:00 25.12.2021

Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

Стастистика заболевших за сутки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За сутки в стране зарегистрировано на 18 заболевших меньше, чем днем ранее. Все регионы сохраняют тенденцию к снижению заболеваемости. Единственным исключением стал город Алматы, где инфицированных коронавирусной инфекцией зафиксировано чуть больше, чем 23 декабря, сообщает Zakon.kz.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 442 новых случая COVID-19. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

  • в Нур-Султане – 83,

  • в Алматы – 44,

  • в Шымкенте – 4,

  • в Акмолинской области – 49,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 7,

  • в Атырауской области – 12,

  • в ВКО – 21,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 11,

  • в Карагандинской области – 59,

  • в Костанайской области – 42,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области – 3,

  • в Павлодарской области – 45,

  • в СКО – 46,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 985 458 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 90,

  • в Алматы – 74,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 58,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 16,

  • в ВКО – 31,

  • в Жамбылской области – 18,

  • в ЗКО – 23,

  • в Карагандинской области – 115,

  • в Костанайской области – 98,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 44,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 956 634 человека.

Константин Вноровский
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