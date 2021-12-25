Заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 442 новых случая COVID-19. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

в Нур-Султане – 83,

в Алматы – 44,

в Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 49,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 7,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 21,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 11,

в Карагандинской области – 59,

в Костанайской области – 42,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 45,

в СКО – 46,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 985 458 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период в РК 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 90,

в Алматы – 74,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 31,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 23,

в Карагандинской области – 115,

в Костанайской области – 98,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 44,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 956 634 человека.