09:02 25.12.2021
13 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
За сутки в Казахстане девять человек скончались от коронавирусной инфекции и четверо от пневмонии, сообщает Zakon.kz.
На 25 декабря лечение от COVID-19 продолжают получать 18 209 человек (15 855 КВИ+ и 2 354 КВИ-), из них:
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в стационарах – 2 776,
на амбулаторном уровне – 15 433.
в тяжелом состоянии – 248,
в состоянии крайней степени тяжести – 72,
на аппарате ИВЛ – 56.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19