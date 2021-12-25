Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:02 25.12.2021

13 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

Больница, COVID-19, смертность Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
За сутки в Казахстане девять человек скончались от коронавирусной инфекции и четверо от пневмонии, сообщает Zakon.kz.

На 25 декабря лечение от COVID-19 продолжают получать 18 209 человек (15 855 КВИ+ и 2 354 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 2 776,

  • на амбулаторном уровне – 15 433.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 248,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 72,

  • на аппарате ИВЛ – 56.

    Минздрав РК статистика

    Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Константин Вноровский
COVID-19 МВК Казахстан
Топ-4 знаков зодиака, которым не везет в любви – что с ними не так
24.12.2021
Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2022 году
24.12.2021
Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
24.12.2021
Врач назвала причины раннего появления седины
24.12.2021
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменили в Казахстане
24.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости