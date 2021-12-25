09:18 25.12.2021
Павлодарская область перешла в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 декабря, сообщает Zakon.k
В «красной» зоне пусто.
В «желтой» зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19