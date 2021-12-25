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09:18 25.12.2021

Павлодарская область перешла в «зеленую» зону

Зеленая зона, Павлодарская область Фото: Zakon.kz
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 декабря, сообщает Zakon.k

  • В «красной» зоне пусто.

  • В «желтой» зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.

  • В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.

Желтую зону покинула Павлодарская область

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Константин Вноровский
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