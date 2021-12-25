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09:45 25.12.2021

На чемпионате Швейцарии хоккеисты провалились под лед во время матча

Хоккей Монтадон Швейцария Фото: lematin.ch
Во время игры Хоккейной лиги Швейцарии произошел неприятный случай, сообщает Zakon.kz.

Защитник клуба «Лангенталь» Тайлер Хиггинс и форвард команды «Сиерра» Арно Монтандон провалились под лед, передает Lematin.ch.

Хоккеисты столкнулись во время матча около борта, где обычно стоит специальная машина для заливки льда.

Во время столкновения игроков двери заграждения открылись и спортсмены ушли под лед. Во многом это произошло из-за того, что машины для заливки стадиона на своем обычном месте не оказалось.

К хоккеистам сразу подбежали арбитры и другие участники матча, вытащили их из воды. После инцидента встреча продолжилась и в итоге завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лангенталя».

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