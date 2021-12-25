На сайте акимата Нур-Султана опубликовали список нарушителей карантина

Информация опубликована на официальном сайте акимата столицы со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана.

Указанные жители с «красным» статусом пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по ASHYQ. Это рестораны, бассейны, ТРЦ и ТД, рынки, аэропорт и другие объекты.

Стоит отметить, что несоблюдение некоторыми горожанами карантинных ограничений привело к увеличению заболеваемости, из-за чего столица перешла из «зеленой» зоны в «желтую». Пресс-служба акимата Нур-Султана

Среднесуточная заболеваемость на сегодня составляет 70-76 случаев. Большинство заражений КВИ можно было предотвратить, если бы жители вовремя вакцинировались, избегали мест массового скопления людей, носили маски правильно, а контактные лица соблюдали режим домашнего карантина.