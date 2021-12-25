Цены на рис и говядину снизились в Казахстане

О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Актюбинской области Ондасын Уразалин, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Акмолинской области — Ермек Маржикпаев и др., передает пресс-служба премьер-министра РК.

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,2%. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Туркестанской области и Нур-Султане (-0,6%), Жамбылской области (-0,3%), Шымкенте (-0,2%). В разрезе товаров отмечается снижение цен по республике на морковь (-2,2%), картофель (-0,5%), лук и рожки (-0,4%), говядину (-0,3%), рис (-0,2%), молоко и гречку (-0,1%).

По остальным продуктам цены стабильны. По итогам форвардного закупа в 2021 году АО «НК «Продкорпорация» закуплено 572 тыс. тонн зерна, в т.ч. 539 тыс. тонн пшеницы. В первом полугодии 2022 года на внутренний рынок планируется направить 475 тыс. тонн пшеницы.

К настоящему времени Агентство по защите и развитию конкуренции направило 114 уведомлений в адрес субъектов рынка, провело 16 расследований, вынесло 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, 11 предостережений о недопустимости нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, за публичное заявление о возможном повышении цен производителями, заключило 199 актов антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15 до 10% с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями. Выявлено 75 фактов превышения торговой надбавки.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания.

Глава правительства подчеркнул важность принятия мер по пополнению запасов в региональных стабфондах и обеспечения финансирования «оборотной схемы».