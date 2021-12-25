12:49 25.12.2021
Токаев пройдет ревакцинацию в январе 2022 года
Фото: Facebook/Берік Уәли
Пресс-секретарь президента Казахстана в соцсетях написал о том, когда глава государства пройдет ревакцинацию, сообщает Zakon.kz.
На мое имя поступают многочисленные запросы по поводу вопроса ревакцинации президента Касым-Жомарта Токаева от COVID-19. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали
В соответствии с рекомендациями медиков глава государства планирует пройти ревакцинацию в январе следующего года. Президент воспользуется одной из доступных для нашего населения вакцин.