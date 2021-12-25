Токаев пройдет ревакцинацию в январе 2022 года

На мое имя поступают многочисленные запросы по поводу вопроса ревакцинации президента Касым-Жомарта Токаева от COVID-19. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали

В соответствии с рекомендациями медиков глава государства планирует пройти ревакцинацию в январе следующего года. Президент воспользуется одной из доступных для нашего населения вакцин.