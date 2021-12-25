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12:57 25.12.2021

Еще одну республиканскую трассу закрыли из-за непогоды в Алматинской области

алматы, хоргос, трасса, движение, закрытие Фото: pixabay
В Алматинской области из-за непогоды закрыли еще одну республиканскую трассу – Алматы – Хоргос, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», с 12:00 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Алматы – Хоргос (24-140 км, п. Арман – с. Шелек).Пресс-служба ДЧС Алматинской области

алматинская область, трасса, закрытие, непогода

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве граждан попросили «воздержаться от поездок в данном направлении».

Обновлено в 14:15

По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», 25 декабря с 14:00 открыто движение на автодороге республиканского значения Алматы – Хоргос (с 25 км по 140 км – п. Арман – с. Шелек) для всех видов автотранспорта.Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Ранее стало известно, что 25 декабря около 10:00 на 134 км автодороги Алматы – Хоргос из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин.

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В РГП «Казгидромет» сообщили, что 25 декабря в западных и южных регионах Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь и снег), ожидаются гололед, усиление ветра, на западе – с низовой метелью; местами по республике ожидается туман.

Динара Халдарова
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