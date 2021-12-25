Космонавт снял разворот МКС на видео

Видео он выложил на YouTube-канале Роскосмоса.

В Instagram Дубров пояснил, что в четверг приборно-агрегатный отсек грузового корабля «Прогресс М-УМ» отстыковался от узлового модуля «Причал» Международной космической станции.

Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале — разворот МКС. Петр Дубров

На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.