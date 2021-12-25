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15:02 25.12.2021

Toyota Land Cruiser сорвалась в овраг в Риддере

риддер, река, овраг, авто, дтп, полиция Фото: Instagram/osa_uka_vko
В Риддере Toyota Land Cruiser сорвалась в овраг русла реки, передает Zakon.kz.

Фотографию сорвавшейся в овраг машины разместили в Instagram-паблике osa_uka_vko.

риддер, река, овраг, авто, дтп, полиция

Фото: Instagram/osa_uka_vko

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

24 декабря около 15:30 32-летний водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser, проезжая Ташкинский мост в Риддере, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожно-метеорологические условия погоды и допустил занос своего транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде металлического забора и допустил опрокидывание в овраг русла реки.Пресс-служба ДП ВКО

По данному факту в отношении водителя Toyota составлен административный протокол по ст. 620 ч. 1 КоАП РК.

Динара Халдарова
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