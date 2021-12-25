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15:06 25.12.2021

Бердибек Сапарбаев встретился с сотрудниками завода в Кордайском районе

Аким Жамбылской области в Кордайском районе Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал с рабочей поездкой в Кордайском районе, сообщает Zakon.kz.

Глава региона посетил биофармацевтический завод иммунобиологических препаратов, ряд социальных объектов, а также заслушал отчет акима района о социально-экономической ситуации на вверенной территории.

О текущей ситуации и проводимой работе по выпуску вакцин доложила генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья. Аким области также проинспектировал ход строительства производственного цеха на заводе.

Завод в Кордайском районе

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Далее в актовом зале физкультурного- оздоровительного комплекса Бердибек Сапарбаев провел встречу с сотрудниками института.

В Казахстане 2021 год ознаменован большой датой - 30-летием со дня обретения независимости. За три десятилетия наша страна достигла больших успехов. Для Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, который имеет более чем 60 летнюю историю, год был вдвойне знаменательным. Благодаря неустанному труду ваших сотрудников мы доказали всему миру, что научные разработки наших ученых не уступают зарубежным. Об этом говорили в ходе рабочих поездок в нашу область и Глава государства Касым-Жомарт Токаева, и Премьер-Министр РК Аскар Мамин. Еще раз хочу поблагодарить всех за ваш нелегкий труд и вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения. Со своей стороны местные исполнительные органы будут оказывать ученым всемерную поддержку. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Аким Жамбылской области, гендиректор НИИ проблем биологической безопасности

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Кунсулу Закарья подчеркнула, что сотрудники чувствуют заботу государства.

Аким области с первых дней лично контролировал ход строительство завода, благодаря чему оперативно решались все проблемные вопросы. Для наших ученых в кратчайшие сроки были построены дома, физкультурно-оздоровительный комплекс. Выражаю благодарность главе региона и руководству страны за оказанное доверие. Гендиректор НИИ проблем биологической безопасностиКунсулу Закарья

Аким Жамбылской области, собрание

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе встречи Бердибек Сапарбаев вручил 11 сотрудникам института нагрудные знаки «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», медали «Халық алғысы», Почетные грамоты акима области.

Также глава региона заслушал отчет и.о. акима района Багдата Болатбекова о социально-экономической ситуации района. Бердибек Сапарбаев поручил не терять набранные темпы развития и завершить этот год с хорошими социально-экономическими показателями.

Аким Жамбылской области в Кордайском районе

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Константин Вноровский
Сапарбаев Бердибек Жамбылская область
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