Снег, осадки и туман — прогноз погоды в Казахстане на 26 декабря

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются снег, на западе, в южной половине страны – осадки, утром и днем в горных и предгорных районах – сильные осадки в виде дождя и снега, туман, на юге, западе гололед, в северной половине – низовая метель, на западе, юго-востоке – усиление ветра. РГП «Казгидромет»

На юго-востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют низовую метель.

На юге Алматинской области ночью и утром ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра до 17-22 м/с.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области – туман, гололед, в горных районах низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-западе Западно-Казахстанской области – туман, гололед, на севере низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, востоке порывы до 23-28 м/с.

На северо-западе Атырауской области – туман, гололед, на большей части усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Актюбинской области – низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Костанайской области, на юго-западе Северо-Казахстанской области, на востоке Павлодарской области, на востоке и на юге Карагандинской области – туман.

На юге, западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на севере, в центре области туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области – гололед, туман, в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на юге Кызылординской области – гололед.