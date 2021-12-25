Бывший канцлер Австрии уедет работать в США

Экс-канцлер Австрии поедет работать на частную компанию в США. Он покинет Австрию в конце января, передает РИА Новости.

Контракт с одной из частных фирм был подписан еще перед католическим Рождеством. Он будет работать в сфере инвестиций. Будущий годовой доход Курца оценивается в 500 тыс. евро. Название компании не уточняется.

Основную часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.