16:57 25.12.2021
Бывший канцлер Австрии уедет работать в США
Фото: Instagram/sebastiankurz
Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. В декабре он заявил об окончательном уходе из политики, сообщает Zakon.kz.
Экс-канцлер Австрии поедет работать на частную компанию в США. Он покинет Австрию в конце января, передает РИА Новости.
Контракт с одной из частных фирм был подписан еще перед католическим Рождеством. Он будет работать в сфере инвестиций. Будущий годовой доход Курца оценивается в 500 тыс. евро. Название компании не уточняется.
Основную часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.