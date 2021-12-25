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16:57 25.12.2021

Бывший канцлер Австрии уедет работать в США

Экс-канцлер Австрии уедет в США Фото: Instagram/sebastiankurz
Себастьян Курц ушел в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. В декабре он заявил об окончательном уходе из политики, сообщает Zakon.kz.

Экс-канцлер Австрии поедет работать на частную компанию в США. Он покинет Австрию в конце января, передает РИА Новости.

Контракт с одной из частных фирм был подписан еще перед католическим Рождеством. Он будет работать в сфере инвестиций. Будущий годовой доход Курца оценивается в 500 тыс. евро. Название компании не уточняется.

Основную часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.

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