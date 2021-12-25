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18:09 25.12.2021

Военный подшутил над Байденом в прямом эфире

Президент США Фото: pixabay
В США традиционно транслируются звонки президента сотрудникам военных ведомств. Один из абонентов завуалировал ругательство в адрес Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время разговора с представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, отмечает New York Post.

Мужчина поговорил с президентом, а затем сказал: «Счастливого Рождества и вперед, Брэндон».

Джо Байден ответил: «Согласен. Вперед, Брэндон». По реакции главы Белого дома было непонятно, понимал ли он значение этой фразы. Сидевшая рядом супруга президента Джилл Байден посмеялась.

Фраза «Вперед, Брэндон» появилась во время октябрьских гонок NASCAR в Алабаме и стала крылатой.

Во время интервью участника гонок по имени Брэндон болельщики начали кричать ругательства в адрес президента Байдена. Интервьюер же объяснила телезрителям, что фанаты скандируют: «Вперед, Брэндон».

С того момента эта фраза стала использоваться в качестве завуалированной версии ругательства в адрес президента США.

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