Военный подшутил над Байденом в прямом эфире

Инцидент произошел во время разговора с представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, отмечает New York Post.

Мужчина поговорил с президентом, а затем сказал: «Счастливого Рождества и вперед, Брэндон».

Джо Байден ответил: «Согласен. Вперед, Брэндон». По реакции главы Белого дома было непонятно, понимал ли он значение этой фразы. Сидевшая рядом супруга президента Джилл Байден посмеялась.

Фраза «Вперед, Брэндон» появилась во время октябрьских гонок NASCAR в Алабаме и стала крылатой.

Во время интервью участника гонок по имени Брэндон болельщики начали кричать ругательства в адрес президента Байдена. Интервьюер же объяснила телезрителям, что фанаты скандируют: «Вперед, Брэндон».

С того момента эта фраза стала использоваться в качестве завуалированной версии ругательства в адрес президента США.