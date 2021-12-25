Хоккей: ЧМ среди девушек и Кубок Шпенглера отменили

Под эгидой IIHF на первый месяц 2022 года было запланировано шесть турниров. Причиной отмены состязаний стал «омикрон-штамм».

В списке отмененных турниров есть женский молодежный Чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции.

Соревнования отменяют уже второй раз подряд. ЧМ среди девушек не состоялся и в 2021 году.

Также IIHF отменила один из популярных клубных турниров Европы – Кубок Шпенглера.

Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель известил, что традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера не состоится из-за коронавируса.

Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус. Рене Фазель

Информация об отмене Кубка Шпенглера уже официально подтверждена на сайте турнира.