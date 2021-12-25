19:10 25.12.2021
Хоккей: ЧМ среди девушек и Кубок Шпенглера отменили
Фото: Instagram/iihfhockey
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене всех соревнований, которые запланированы на январь 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Под эгидой IIHF на первый месяц 2022 года было запланировано шесть турниров. Причиной отмены состязаний стал «омикрон-штамм».
В списке отмененных турниров есть женский молодежный Чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции.
Соревнования отменяют уже второй раз подряд. ЧМ среди девушек не состоялся и в 2021 году.
Также IIHF отменила один из популярных клубных турниров Европы – Кубок Шпенглера.
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель известил, что традиционный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера не состоится из-за коронавируса.
Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус.Рене Фазель
Информация об отмене Кубка Шпенглера уже официально подтверждена на сайте турнира.