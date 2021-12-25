«Барыс» проиграл лидеру Восточной конференции КХЛ

Челябинский клуб в ранге фаворита уверенно начал данный поединок. Хозяева льда к концу второго периода матча вели с хорошим преимуществом в счете – 3:0.

Авторами шайб стали Никита Тертышный и Лукаш Седлак (дубль). Вскоре гости сумели сократить отставание – благодаря усилиям Якоба Берглунда и Антона Сагадеева.

Наставник «Барыса» Юрий Михайлис за две минуты до окончания встречи заменил вратаря Никиту Бояркина на шестого полевого игрока в надежде забить еще одну шайбу на последних секундах.

Но шансом забить гол воспользовались хозяева льда. Пустые ворота «Барыса» поразил хоккеист «Трактора» Тему Пулккинен.



Итоговый счет матча – 4:2.