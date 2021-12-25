21:01 25.12.2021
«Барыс» проиграл лидеру Восточной конференции КХЛ
Фото: hcbarys.kz
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ проводил выездную игру с «Трактором» из Челябинска, сообщает Zakon.kz.
Челябинский клуб в ранге фаворита уверенно начал данный поединок. Хозяева льда к концу второго периода матча вели с хорошим преимуществом в счете – 3:0.
Авторами шайб стали Никита Тертышный и Лукаш Седлак (дубль). Вскоре гости сумели сократить отставание – благодаря усилиям Якоба Берглунда и Антона Сагадеева.
Наставник «Барыса» Юрий Михайлис за две минуты до окончания встречи заменил вратаря Никиту Бояркина на шестого полевого игрока в надежде забить еще одну шайбу на последних секундах.
Но шансом забить гол воспользовались хозяева льда. Пустые ворота «Барыса» поразил хоккеист «Трактора» Тему Пулккинен.
Итоговый счет матча – 4:2.
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