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20:44 25.12.2021

Трассу Алматы – Хоргос закрыли из-за нулевой видимости

Закрытие трассы Алматы Хоргос Фото: pixabay
Сотрудники ДЧС Алматинской области рекомендовали воздержаться от поездок по трассе Алматы– Хоргос, сообщает Zakon.kz.

Движение для всех видов транспорта на трассе Алматы – Шелек – Хоргос (34-118 км, c. Тонкерис – Лавар) закрыли из-за густого тумана и нулевой видимости, отметили в ДЧС области.

25 декабря на участке этой трассы произошло массовое ДТП с участием 17 автомобилей. Причина ДТП – густой туман. В аварии пострадали пять человек, их доставили в региональную больницу села Шелек.

Данияр Кунафин
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