22:31 25.12.2021
Мебельный склад горел в Кокшетау
Фото: Zakon.kz.
Пожарным удалось отстоять более 400 квадратных метров одноэтажного складского здания, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 24 декабря в 19:45, сообщили в ДЧС Акмолинской области.
В здании хранилась готовая продукция корпусной мебели. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания устанавливается.
Ранее в МЧС призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий.
По данным ведомства, в 2020 году было зарегистрировано 15 фактов пожара (Алматы — 9, ВКО — 2, ЗКО, Карагандинская, Павлодарская, СКО — по 1).
Причины пожара — попадание петарды в помещение мансарды из-за нарушения правил эксплуатации пиротехнических изделий, неосторожности при использовании пиротехники.