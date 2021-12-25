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22:31 25.12.2021

Мебельный склад горел в Кокшетау

Сгорел мебельный склад Фото: Zakon.kz.
Пожарным удалось отстоять более 400 квадратных метров одноэтажного складского здания, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 24 декабря в 19:45, сообщили в ДЧС Акмолинской области.

В здании хранилась готовая продукция корпусной мебели. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в МЧС призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий.

По данным ведомства, в 2020 году было зарегистрировано 15 фактов пожара (Алматы — 9, ВКО — 2, ЗКО, Карагандинская, Павлодарская, СКО — по 1).

Причины пожара — попадание петарды в помещение мансарды из-за нарушения правил эксплуатации пиротехнических изделий, неосторожности при использовании пиротехники.

Данияр Кунафин
Кокшетау
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