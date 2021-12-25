Мебельный склад горел в Кокшетау

Инцидент произошел 24 декабря в 19:45, сообщили в ДЧС Акмолинской области.

В здании хранилась готовая продукция корпусной мебели. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в МЧС призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий.

По данным ведомства, в 2020 году было зарегистрировано 15 фактов пожара (Алматы — 9, ВКО — 2, ЗКО, Карагандинская, Павлодарская, СКО — по 1).

Причины пожара — попадание петарды в помещение мансарды из-за нарушения правил эксплуатации пиротехнических изделий, неосторожности при использовании пиротехники.