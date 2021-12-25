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23:25 25.12.2021

Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 29 декабря

Встреча президентов России и Беларуси Фото: kremlin.ru
По итогам прошлой встречи между президентами России и Беларуси были согласованы 28 программ по углублению интеграции, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28-29 декабря, передает ТАСС.

Действительно, запланирована встреча, они встретятся и на неформальном саммите СНГ. Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

23 декабря пресс-служба лидера Беларуси сообщила, что Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, а на 29 декабря у него запланирована встреча с Путиным.

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