Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 29 декабря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28-29 декабря, передает ТАСС.

Действительно, запланирована встреча, они встретятся и на неформальном саммите СНГ. Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

23 декабря пресс-служба лидера Беларуси сообщила, что Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, а на 29 декабря у него запланирована встреча с Путиным.