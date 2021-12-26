01:42 26.12.2021
87 коробок несертифицированной пиротехники изъяли в Акмолинской области
Фото: ДП Алматинской области
Полицейские напомнили, что некачественные или просроченные петарды и фейерверки опасны для жизни, сообщает Zakon.kz.
Полицейские и сотрудники ДЧС ежедневно проводят рейды в области. Каждый день они изучают товары на рынках и местах стихийной торговли.
За период рейда полицейские составили 37 административных протоколов на продавцов, которые продавали пиротехнику несовершеннолетним, в том числе на территории учебных заведений.
Нарушителям грозит штраф до 25 МРП.
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