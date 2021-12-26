87 коробок несертифицированной пиротехники изъяли в Акмолинской области

Полицейские и сотрудники ДЧС ежедневно проводят рейды в области. Каждый день они изучают товары на рынках и местах стихийной торговли.

За период рейда полицейские составили 37 административных протоколов на продавцов, которые продавали пиротехнику несовершеннолетним, в том числе на территории учебных заведений.

Нарушителям грозит штраф до 25 МРП.