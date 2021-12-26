Евросоюз потребовал от России почти €300 млрд

В иске Брюсселя, который поступил во Всемирную торговую организацию, говорится, что Москва «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения, передают «Известия».

Ранее офис американского торгпреда по тем же основаниям обвинил РФ в нарушении норм международной организации.

В ведомстве считают, что Москва своими действиями якобы ставит американских производителей «в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции».

Основных претензий к Москве три. Во-первых, это «дискриминационная оценка заявок на госзакупки». Якобы российские компании на конкурсах подают заявки с заниженной на 15-30% стоимостью, но после выигрыша тендера государство все-равно выплачивает им полную стоимость. Во-вторых, российским компаниям для закупок за границей приходится предварительно получить разрешение от комиссии по импортозамещению. Наконец, третье – в России введены квоты на закупки по 250 группам товаров (транспорт, оборудование, медприборы, текстиль и т.д.). Это определяет, что не менее чем на 90% они должны быть отечественными.

Данный спор станет одним из крупнейших по цене в ВТО, отмечает издание.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин заявил о решении в стране почти всех задач по импортозамещению. Также российский лидер добавил, что инновации являются одним из важнейших направлений импортозамещения.