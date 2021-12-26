Девять казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (15 616 КВИ+ и 2095 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 2759 пациентов,

на амбулаторном уровне – 15 952.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 236 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 63,

на аппарате ИВЛ – 50.

Зафиксировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 311 человек выздоровел.

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84 007, летальных случаев – 5211, выздоровевших – 76 701.