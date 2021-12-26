09:20 26.12.2021
Девять казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
За сутки в Казахстане пять человек скончались от коронавирусной инфекции и четверо – от пневмонии, сообщает Zakon.kz.
На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 711 человек (15 616 КВИ+ и 2095 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 2759 пациентов,
на амбулаторном уровне – 15 952.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 236 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 63,
на аппарате ИВЛ – 50.
Зафиксировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 311 человек выздоровел.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84 007, летальных случаев – 5211, выздоровевших – 76 701.
В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19
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