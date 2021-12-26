Заседание Совета Россия – НАТО планируют провести 12 января

Возможную дату проведения встречи назвало агентство Anadolu со ссылкой на источники в международной организации.

Один из собеседников агентства отметил, что НАТО контактирует с Россией по этому вопросу.

На этот же день запланировано заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Ранее генсек альянса сообщил, что НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. При этом он подчеркнул, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс, а также о праве государств НАТО защищать остальные страны альянса.

Новость по теме В России хотят скорейшего ответа от США и НАТО о гарантиях безопасности

Захарова опровергла сообщения западных СМИ о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.

Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.