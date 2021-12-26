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09:54 26.12.2021

Заседание Совета Россия – НАТО планируют провести 12 января

Встреча между сторонами Фото: nato.int
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января, сообщает Zakon.kz.

Возможную дату проведения встречи назвало агентство Anadolu со ссылкой на источники в международной организации.

Один из собеседников агентства отметил, что НАТО контактирует с Россией по этому вопросу.

На этот же день запланировано заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Ранее генсек альянса сообщил, что НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. При этом он подчеркнул, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией о праве Украины «выбирать свой путь» и претендовать на вступление в альянс, а также о праве государств НАТО защищать остальные страны альянса.

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