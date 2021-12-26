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13:51 26.12.2021

Туман и гололед спровоцировали ДТП в Алматинской области – есть пострадавшие

Столкновение на трассе «Алматы-Оскемен» Фото: Кадры из видео
В казахстанских соцсетях появилось видео серьезного ДТП в Кербулакском районе, сообщает Zakon.kz.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 26 декабря в Кербулакском районе. 28-летний водитель Volkswagen Golf III на 117 км трассы Алматы – Оскемен, не справившись с управлением, допустил столкновение с попутно следовавшим грузовиком Scania. Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ДТП пострадали водитель и пассажир Volkswagen. С различными травмами их госпитализировали в больницу города Капшагая.

Также информируем, что участок автодороги Алматы – Оскемен с 76 по 161 км закрыт для всех видов транспорта из-за сильного тумана и отсутствия видимости. Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

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