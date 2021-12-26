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14:57 26.12.2021

Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе из-за COVID-19

IIHF, отмененные соревнования Фото: Instagram/iihfhockey
Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене турниров под эгидой организации, которые были запланированы на январь, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В список отмененных соревнований IIHF попал женский молодежный чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции. На нем должна была играть женская сборная Казахстана до 18 лет.

Как и в прошлом году, мы должны принять трудное решение – отменить мужские и женские соревнования IIHF, включая соревнования в высшем женском дивизионе до 18 лет, уже второй год подряд. Президент IIHF Люк Тардиф

Турнир отменен второй раз в подряд. В 2021 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что все упомянутые турниры не могут быть перенесены в связи с обязательствами лиг.

Константин Вноровский
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