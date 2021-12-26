Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе из-за COVID-19

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Due to ongoing concerns regarding the spread of the Omicron variant, The IIHF Council has made the difficult decision to cancel all tournaments scheduled for January 2022.



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В список отмененных соревнований IIHF попал женский молодежный чемпионат мира, который должен был пройти с 8 по 15 января в Швеции. На нем должна была играть женская сборная Казахстана до 18 лет.

Как и в прошлом году, мы должны принять трудное решение – отменить мужские и женские соревнования IIHF, включая соревнования в высшем женском дивизионе до 18 лет, уже второй год подряд. Президент IIHF Люк Тардиф

Турнир отменен второй раз в подряд. В 2021 году соревнования также не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что все упомянутые турниры не могут быть перенесены в связи с обязательствами лиг.