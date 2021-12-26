Передвижной цирк – из-за рычания павлодарцы боятся выходить на улицу

В Казнете появилось видео, на котором местный житель показывает, как содержат животных. В кадре виден прицеп от фуры. Слышен рев какого-то животного. Автор видео утверждает, что это лев или львица.

В комментарии к видео указано, что это улица Цветочная. Все животные размещены в прицепе.

Наша соседка сдала приехавшим циркачам дом на три месяца. Всю ночь и весь день на улице стоит рев животных – львов и других. Участковый был, но не принял никаких мер. Дети боятся выйти на улицу. И жалко самих животных, которые будут жить так три месяца. Сообщение в Instagram-паблике tipavlo

На возмущение горожан отреагировал аким города Асаин Байханов. Он выразил согласие с павлодарцами, оставившими возмущенные комментарии под постом, и отметил, что по этой причине уже больше десяти лет не ходит в зоопарки, цирки и не водит туда своих детей.

По его словам, закон «Об ответственном обращении с животными» сейчас находится на завершающих этапах рассмотрения и в скором времени будет, скорее всего, принят.

Но пока в Казахстане содержание зоопарков, равно как и цирков, к сожалению, не запрещено. Компетентные службы в обязательном порядке проверят у приезжих предпринимателей все необходимые документы, включая бумаги на животных. И в случае выявления нарушений последуют адекватные меры административного характера. Аким Павлодара Асаин Байханов

Аким пообещал отреагировать на происходящее, но констатирует, что до тех пор, пока это законно, и покуда павлодарцы, как и другие казахстанцы, будут покупать билеты на представления таких заведений, они продолжат работать, а животные – страдать.