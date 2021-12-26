15:35 26.12.2021
Короткое замыкание – искусственная елка загорелась в квартире в Талдыкоргане
Фото: Пресс-служба ДЧС Алматинской области
26 декабря 2021 года в 10:36 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о пожаре в мкр. Болашак города Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.
Возгорание произошло на пятом этаже многоквартирного жилого дома.
На место вызова были направлены 16 человек и шесть единиц техники ДЧС Алматинской области, а также другие экстренные службы.
По прибытии на место вызова было установлено, что произошло возгорание искусственной елки и дивана на площади 0,5 кв. м. Пожар ликвидирован до прибытия противопожарного подразделения соседом Алишером Ериковым. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Алишер вывел двоих детей из квартиры и ликвидировал пожар.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Как выяснилось, причиной возгорания послужило короткое замыкание электрогирлянды, подключенной к внутренней электросети.