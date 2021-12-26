Короткое замыкание – искусственная елка загорелась в квартире в Талдыкоргане

Возгорание произошло на пятом этаже многоквартирного жилого дома.

На место вызова были направлены 16 человек и шесть единиц техники ДЧС Алматинской области, а также другие экстренные службы.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло возгорание искусственной елки и дивана на площади 0,5 кв. м. Пожар ликвидирован до прибытия противопожарного подразделения соседом Алишером Ериковым. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Алишер вывел двоих детей из квартиры и ликвидировал пожар.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Как выяснилось, причиной возгорания послужило короткое замыкание электрогирлянды, подключенной к внутренней электросети.