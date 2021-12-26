Покупку елок за 23 млн тенге объяснили в акимате Семея

Семейчане предположили, цена не сходится с товаром, и елки обошлись дорого, передает Arnapress.

В отделе ЖКХ акимата Семея пояснили, что искусственные елки были куплены в Москве. Одна из них высотой 19 метров, вторая – 18 метров.

Также в акимате обратили внимание на то, что в стоимость входят не только елки, но и украшения.

Эти елки состоят из следующих частей: корона "Звезда" на центральной площади длиной – длиной 200 сантиметров; 200 штук светодиодных гирлянд по 10 метров; игрушка "Звезда" − 47 сантиметров, 25 штук; игрушка "Звезда" − 36 сантиметров, 220 штук; 245 звездообразных адаптеров питания. Кроме того, в стоимость включены транспортные расходы из Москвы, а также затраты на сборку и налоги. Акимат Семея.

В городе также установили инсталляцию "Звездное небо" стоимостью 10,5 миллиона тенге. Позже будут установлены пять новогодних малых архитектурных форм, их общая стоимость составила почти 20 млн тенге.