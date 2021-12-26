Умер экс-президент Греции

Нынешняя президент Греции Катерина Сакеллуропулу назвала Каролоса Папульяса патриотом. Заявление опубликовано на сайте президента страны.

Она написала, что на посту президента Греции Папульяс защищал социальную сплоченность и национальное единство.

Его участие в национальном сопротивлении и борьбе против диктатуры отражало неизменную преданность идеалам свободы и справедливости, которые он защищал на протяжении всей своей жизни. Президент Греции Катерина Сакелларопулу.

В заявлении Сакелларопулу также отметила знания и опыт бывшего президента в области международной политики, которые помогли Греции «приобрести особый вес и укрепить стабильность в регионе».

Бывший президент Греции Каролос Папульяс (крайний слева). Фото: Twitter/Nicos Anastasiades.

Каролос Папульяс родился 4 июня 1929 года в деревне Моливдоскепастос в Эпире в семье генерал-майора Григориса Папульяса.

В годы Второй мировой войны он принимал участие в движении Сопротивления. В годы военной хунты –1967-1974 – участвовал в борьбе против диктатуры.