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17:41 26.12.2021

Умер экс-президент Греции

Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс Фото: pixabay
Каролос Папульяс скончался в возрасте 92 лет. Он занимал должность президента Греции два пятилетних срока в 2005-2015 годах, сообщает Zakon.kz.

Нынешняя президент Греции Катерина Сакеллуропулу назвала Каролоса Папульяса патриотом. Заявление опубликовано на сайте президента страны.

Она написала, что на посту президента Греции Папульяс защищал социальную сплоченность и национальное единство.

Его участие в национальном сопротивлении и борьбе против диктатуры отражало неизменную преданность идеалам свободы и справедливости, которые он защищал на протяжении всей своей жизни.Президент Греции Катерина Сакелларопулу.

В заявлении Сакелларопулу также отметила знания и опыт бывшего президента в области международной политики, которые помогли Греции «приобрести особый вес и укрепить стабильность в регионе».

Умер бывший президент Греции

Бывший президент Греции Каролос Папульяс (крайний слева). Фото: Twitter/Nicos Anastasiades.

Каролос Папульяс родился 4 июня 1929 года в деревне Моливдоскепастос в Эпире в семье генерал-майора Григориса Папульяса.

В годы Второй мировой войны он принимал участие в движении Сопротивления. В годы военной хунты –1967-1974 – участвовал в борьбе против диктатуры.

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