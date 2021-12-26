Форвард алматинского «Кайрата» сыграет на Кубке Африки

В списке заявленных футболистов на этот турнир числится нападающий алматинского «Кайрата» Хосе Канте. Главный тренер сборной Гвинеи-Бисау по футболу Каба Диавара включил форварда алматинцев в список игроков, которые отправятся на Кубок Африки, передает пресс-служба ФК «Кайрата».

Хосе Канте сможет выйти на футбольное поле 12 января, когда сборная Гвинеи сыграет с командой Судана.