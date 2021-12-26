Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:39 26.12.2021

Форвард алматинского «Кайрата» сыграет на Кубке Африки

Футбол Кайрат Сборная Гвинеи Фото: Instagram/f.c.kairat
9 января 2022 года матчем Камерун – Буркина-Фасо стартует третий Кубок африканских наций, сообщает Zakon.kz.

В списке заявленных футболистов на этот турнир числится нападающий алматинского «Кайрата» Хосе Канте. Главный тренер сборной Гвинеи-Бисау по футболу Каба Диавара включил форварда алматинцев в список игроков, которые отправятся на Кубок Африки, передает пресс-служба ФК «Кайрата».

Хосе Канте сможет выйти на футбольное поле 12 января, когда сборная Гвинеи сыграет с командой Судана.

Куандык Шынасилов
Алматы Африка Гвинея-Бисау Южный Судан
Трассу Алматы – Хоргос закрыли из-за нулевой видимости
25.12.2021
Более 5700 рейсов отменили во всем мире из-за «омикрон-штамма»
26.12.2021
Извержение вулкана на острове Пальма завершилось спустя три месяца
25.12.2021
В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19
26.12.2021
Евросоюз потребовал от России почти €300 млрд
26.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости