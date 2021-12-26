18:39 26.12.2021
Форвард алматинского «Кайрата» сыграет на Кубке Африки
Фото: Instagram/f.c.kairat
9 января 2022 года матчем Камерун – Буркина-Фасо стартует третий Кубок африканских наций, сообщает Zakon.kz.
В списке заявленных футболистов на этот турнир числится нападающий алматинского «Кайрата» Хосе Канте. Главный тренер сборной Гвинеи-Бисау по футболу Каба Диавара включил форварда алматинцев в список игроков, которые отправятся на Кубок Африки, передает пресс-служба ФК «Кайрата».
Хосе Канте сможет выйти на футбольное поле 12 января, когда сборная Гвинеи сыграет с командой Судана.