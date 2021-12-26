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Законодательство РК
18:55 26.12.2021

Соперником сборной Казахстана по футзалу перед Евро-2022 станет Украина

Сборная РК по футзалу на Евро-2022 Фото: Instagram/afckairat
К учебно-тренировочным сборам казахстанские футзалисты приступят в начале января, сообщает Zakon.kz.

По информации KazFootball, сборная Казахстана сыграет два товарищеских матча в Киеве против Украины. Точные даты игр станут известны позже.

К сожалению, несколько игроков сборной РК могут пропустить предстоящий чемпионат.

Леонардо Мендонка Да Роса близок к возвращению на поле после тяжелой травмы крестообразных связок колена. Ожидается, что окончательное решение по участию игрока тренерский штаб примет после январских сборов.

Даурен Нургожин пропустит чемпионат из-за травмы бедра. В начале ноября он перенес операцию в Италии. По прогнозам, Даурен Нургожин должен будет вернуться в строй в начале весны.

На чемпионат Европы сборная Казахстана также может поехать без еще одного ключевого игрока – Даурена Турсагулова.

Нападающий «Кайрата» получил травму в разминке перед матчем элитного раунда Лиги Чемпионов против «Тюмени».

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