Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:39 26.12.2021

Владельцев цирковых животных, зимующих в Павлодаре, оштрафуют

Животные на зимовке в Павлодаре Фото: Инспекция ЛХ и ЖМ Павлодарской области
Областная инспекция лесного хозяйства и животного мира выявила нарушения в документах на животных, а также в условиях содержания медведицы и львицы, сообщает Zakon.kz.

Инспекторы выехали на место содержания животных после публикации видео в Instagram-паблике tipavlo. Автор видео рассказал, что в одном из домов в фургоне были оставлены цирковые животные. По словам мужчины, рев зверей был слышен сутками.

Сотрудники инспекции выяснили, что все животные прибыли из России, принадлежат двум россиянкам и используются в цирковых представлениях. Они решили передержать животных в Павлодаре до весны.

Специалисты проверили условия содержания и наличие документов на владение животными.

На всех животных представлены ветеринарные паспорта. Были выявлены нарушения, за которые владельцы будут привлечены к административной ответственности. Также установлено, что львица и медведица содержатся в клетках, что не соответствует требуемым законодательством нормативам содержания каждого вида животного в вольере площадью 30 кв. м и высотой три метра.Инспекция лесного хозяйства и животного мира Павлодарской области

Владельцам животных рекомендовали держать их на территории зарегистрированных зоопарков и цирков, где имеются условия.

Данияр Кунафин
Павлодар
Более 5700 рейсов отменили во всем мире из-за «омикрон-штамма»
26.12.2021
В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19
26.12.2021
Евросоюз потребовал от России почти €300 млрд
26.12.2021
Елизавета II рассказала о переживаниях после смерти мужа
25.12.2021
Против похмелья нет волшебного средства – доктор Мясников
26.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости