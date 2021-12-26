Владельцев цирковых животных, зимующих в Павлодаре, оштрафуют

Инспекторы выехали на место содержания животных после публикации видео в Instagram-паблике tipavlo. Автор видео рассказал, что в одном из домов в фургоне были оставлены цирковые животные. По словам мужчины, рев зверей был слышен сутками.

Сотрудники инспекции выяснили, что все животные прибыли из России, принадлежат двум россиянкам и используются в цирковых представлениях. Они решили передержать животных в Павлодаре до весны.

Специалисты проверили условия содержания и наличие документов на владение животными.

На всех животных представлены ветеринарные паспорта. Были выявлены нарушения, за которые владельцы будут привлечены к административной ответственности. Также установлено, что львица и медведица содержатся в клетках, что не соответствует требуемым законодательством нормативам содержания каждого вида животного в вольере площадью 30 кв. м и высотой три метра. Инспекция лесного хозяйства и животного мира Павлодарской области

Владельцам животных рекомендовали держать их на территории зарегистрированных зоопарков и цирков, где имеются условия.